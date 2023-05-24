Лавров заявил, что Запад наращивает наступательные арсеналы в киберсфере

Глава МИД РФ подчеркнул, что Вашингтон грубо злоупотребляет тем обстоятельством, что интернет в настоящее время находится фактически под единоличным контролем США и американских корпораций

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Страны коллективного Запада, возглавляемые Соединенными Штатами, наращивают наступательные арсеналы в сфере компьютерных сетей. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"Вызовом международной безопасности стало нарастание угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. США и их союзники взяли курс на милитаризацию киберпространства, наращивают наступательные арсеналы в этой области, совершенствуют методы осуществления компьютерных атак", - сказал глава российского дипведомства.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон грубо злоупотребляет тем обстоятельством, что интернет сегодня находится фактически под единоличным контролем США и американских корпораций. "Мы призываем активизировать многолетнюю работу Международного союза электросвязи (МСЭ) с целью положить конец этой монополии и демократизировать управление интернетом, - продолжил он. - Вопреки попыткам превратить цифровое пространство в арену геополитического противостояния, большинство стран выступают за деполитизированное и конструктивное взаимодействие".