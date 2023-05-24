Матвиенко: закон об отзыве сенаторов не будет инструментом "суда за политические взгляды"

Спикер Совфеда РФ назвала избыточными эмоции вокруг закона, "который выравнивает подход, соответствует порядку отзыва депутатов Госдумы"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Одобренный в среду Советом Федерации закон, позволяющий органам государственной власти субъектов РФ вносить в верхнюю палату парламента представления об отзыве своих сенаторов, не станет инструментом расправы за политические взгляды парламентариев. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дискуссия развернулась при рассмотрении закона на пленарном заседании 24 мая. В результате голосования закон поддержал 151 сенатор, двое высказались против, трое воздержались.

"Здесь ничего угрожающего ни для кого из сенаторов нет. Сенатор, который добросовестно исполняет свои обязанности, вообще не тревожится. И ни у кого не возникает сомнений на этот счет. И никто не говорит, что это будет суд за политические взгляды, а мы все сводим к тому, что якобы могут сенатора представить к увольнению за его политические взгляды. Нет, это не так", - сказала спикер Совфеда.

Она назвала избыточными эмоции вокруг закона, "который выравнивает подход, соответствует порядку отзыва депутатов Госдумы".

"Губернатор [по закону] может быть лишен должности в связи с утратой доверия. Именно губернатор формирует тройку, которая идет с ним на выборы. Этот законы направлен в том числе на то, чтобы выравнивать подход к порядку назначения региональных представителей и региональных руководителей. Решение окончательное принимает Совет Федерации, мы будем делать это на пленарном заседании. Мне кажется, что такой подход сводит к нулю риски злоупотребления институтом отзыва и превращения его в механизм злоупотребления, манипулирования и так далее. Тревожиться никому не надо", - заявила Матвиенко.

Она заявила об этом после того, как ряд сенаторов высказали недовольство в связи с предлагаемыми поправками. В частности, сенатор Светлана Горячева отметила, что в действующем законодательстве есть свыше десяти оснований для досрочного отзыва сенатора, а "теперь без всяких оснований предлагается губернатору или заксобранию направлять такие предложения в адрес Совета Федерации". "Это вообще что-то новенькое, чтобы с конституционным лицом - сенатором - так можно было поступать", - сказала она.

Мотивировка представления

В свою очередь сенатор Людмила Нарусова также отметила, что в поправках не требуется мотивировка представления в СФ. "Чтобы представление сделать, нужно мотивировать. Сейчас это упразднено и отдается на произвол или на каприз губернатора. Он не должен мотивировать, почему он принимает такое решение. Это означает, что сенатор - представитель законодательной власти - полностью зависит от исполнительной власти", - сказала она.

В ответ на выступления Нарусовой и Горячевой глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что такая норма, причем в более жестком варианте, когда решение об отзыве сенатора принимал сам регион, без какого-либо участия Совета Федерации, действовала до 2013 года. Кроме того, он отметил, что в Госдуме также есть элемент такого политического решения, Госдума лишает полномочий депутатов, избираемых по партийный спискам, по инициативе соответствующей политической партии или фракции. "Такие нормы действуют. То есть ничего принципиально новенького нет", - сказал глава комитета СФ.

Он также выразил уверенность в том, что никакой зависимости законодательной власти от исполнительной нет. "Решение будет приниматься Советом Федерации", - подчеркнул Клишас.