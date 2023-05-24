24 мая, 09:05
Визит Мишустина в Китай

Мишустин назвал главной целью визита в КНР организацию работы по договоренностям лидеров

Речь идет о договоренностях, которые были достигнуты на переговорах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в марте

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/ Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей своего визита в Китай организацию эффективной работы по линии правительств стран для выполнения всех договоренностей.

Речь идет о договоренностях, которые были достигнуты на переговорах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в марте этого года.

"Главная задача моего первого официального визита в Китай по вашему личному приглашению - установить конструктивное взаимодействие с моим коллегой, премьером Госсовета КНР господином Ли Цяном. И организовать эффективную совместную работу по линии правительств в целях оперативного исполнения договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", - сказал он на встрече с Си Цзиньпином в среду.

"Принятые по итогам переговоров в Кремле судьбоносные решения вызвали широкий резонанс в мире. Они символизируют единство подходов России и Китая по всем ключевым вопросам глобальной повестки. Подтверждаю нашу совместную решимость укреплять многополярное устройство современного мира, основанного на уважении суверенитета, верховенстве международного права и невмешательстве во внутренние дела государств", - подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что межправительственные переговоры в среду в Пекине и бизнес-форум в Шанхае прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайВизит Мишустина в Китай
© Информационное агентство ТАСС
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