24 мая, 11:18

Абрамченко расскажет об экологическом оздоровлении водных объектов на заседании СФ 7 июня

С предложением пригласить вице-премьера выступил комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял решение пригласить заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко выступить перед сенаторами 7 июня в рамках правительственного часа.

Как ожидается, вице-премьер на следующем заседании палаты расскажет об экологическом оздоровлении водных объектов и о развитии мелиоративного комплекса Российской Федерации.

С предложением пригласить Абрамченко выступил комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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