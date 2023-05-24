Захарова призвала пресечь бизнес "черных трансплантологов" на Украине

Это требует пристального международного мониторинга и срочного принятия соответствующих мер, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Деятельность "черных трансплантологов" в зоне боевых действий на Украине требует пристального международного мониторинга и срочного принятия соответствующих мер. Об этом заявила в среду на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, "черная трансплантология" на Украине - это "признанный и доказанный факт". "Это настоящий бизнес в зонах вооруженных конфликтов, чрезвычайно прибыльный для тех, кто им занимается, - отметила дипломат. - Данные об изъятии органов ["черными трансплантологами" в местах ведения боевых действий] на Украине в наши дни представляются вполне заслуживающими внимания и требующими срочных международных усилий по мониторингу и принятию соответствующих мер". "Существование этого страшного, кровавого бизнеса невозможно без покровительства на самом высоком государственном уровне", - указала официальный представитель МИД.

Прежние и новые сведения

Захарова обратила внимание на то, что "Украина оказывалась в центре скандалов, связанных с нелегальной трансплантологией, задолго до госпереворота 2014 года и последовавших за этим событий". "С конца 90-х годов в СМИ появлялись сообщения о том, что малообеспеченные граждане Украины вынуждены продавать внутренние органы, чтобы поправить материальное положение, встречались сведения о незаконном изъятии анатомических материалов из тел умерших людей, - продолжила она. - Однако начало боевых действий на юго-востоке страны усугубило ситуацию".

Власти Донецкой Народной Республики, указала дипломат, располагают материалами о незаконных изъятиях украинскими националистами анатомических материалов у пленных, местных жителей, раненых солдат Вооруженных сил Украины. По имеющимся сведениям, из зоны активных боевых действий на столы "черных трансплантологов" на Украине ежедневно попадают по 20-30 человек, одну из таких "бригад" возглавляет Элизабет Дебру - врач из Нидерландов, которая специально для этого прибыла в район Артемовска.

"На этом фоне неизвестными для широкой общественности остаются, например, реальные причины использования украинской стороной полевых крематориев, - констатировала Захарова. - Примечательно и значительное смягчение в последнее время украинского законодательства о трансплантологии. В частности, были упрощены процедуры получения согласия на трансплантацию, предоставления права на проведение трансплантации частным клиникам и освобождения операций по трансплантации органов от уплаты НДС. Причем последняя новелла принималась украинскими законодателями уже после начала СВО - в апреле 2022 года".

При этом, указала официальный представитель МИД РФ, попытки киевского режима отвергнуть сведения о работе "черных трансплантологов" под предлогом того, что провести изъятие органов в полевых условиях якобы невозможно, абсолютно несостоятельны, поскольку подобные операции проводились на албанской территории неподалеку от границы с Сербией еще во время конфликта в бывшей Югославии. Если подобные операции в полевых условиях были по силам "черным трансплантологам" в конце 90-х в Албании, то в наши дни они вполне могут проводиться на Украине, считает Захарова.