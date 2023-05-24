Небензя: США окончательно утратили нейтральность в ближневосточном урегулировании

Постпред РФ при ООН указал, что, заблокировав работу ближневосточного "квартета" международных посредников, США упорно продвигают арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы

ООН, 24 мая. /ТАСС/. США давно и окончательно утратили нейтральность и непредвзятость в процессе ближневосточного урегулирования. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"В палестино-израильском конфликте, очевидно, проявляются двойные стандарты наших американских коллег. США продолжают односторонние попытки переломить деградацию на земле за счет подмены реального политического мира экономическим. Заблокировав работу ближневосточного "квартета" международных посредников, они упорно продвигают арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы, - сказал Небензя. - Главный же парадокс при этом заключается в том, что Вашингтон, притязающий на роль единственного спонсора процесса ближневосточного урегулирования, давно и окончательно утратил неотъемлемые для честного брокера нейтральность и непредвзятость".

"Решения предыдущей администрации [США] о признании Иерусалима столицей Израиля и израильского суверенитета над Голанскими высотами перечеркнули приверженность США ключевым резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - отметил дипломат.