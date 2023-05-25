Посольство РФ в Боснии и Герцеговине назвало дружбу с США билетом на "Титаник"

В диппредставительстве заявили, что "американцы беспощадно бросают своих союзников на произвол судьбы"

БЕЛГРАД, 25 мая. /ТАСС/. США стоят на краю финансовой пропасти, поэтому дружба с ними равносильна покупке билета на "Титаник". Такой комментарий опубликовало в среду в своем Telegram-канале посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине.

"Американцы беспощадно бросают своих союзников на произвол судьбы, людей, которые считали Вашингтон "доказанным другом". Американцы буквально генерируют коррупцию, обвиняя в этом тех, кто не разделяет их "ценности". США одной ногой стоят на краю финансовой пропасти. Возможно, они договорятся отсрочить коллапс знакомым способом: включить печатный станок, но уже ясно, что Америка - больное общество, пораженное метастазами насилия, расовой непримиримости, экономическим неравенством. Дружить с Америкой - все равно что покупать билет на "Титаник", - говорится в комментарии посольства РФ.

В сообщении отмечается, что "американцы любят всех поучать, как нужно жить", при этом сами "беспардонно и нагло врут ("пробирка Пауэлла"), уничтожают суверенные страны, подвергая их бесчеловечной бомбардировке, игнорируют свои международные обязательства, как водится, обвиняя в этом других".

Ранее посол США в Боснии и Герцеговине Майкл Мерфи, говоря о встрече президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика с президентом России Владимиром Путиным, заверял, что "путь в процветающее и безопасное будущее" лежит через Брюссель, а не через Москву. До этого Додик заявил, что РФ станет одной из опор нового многополярного мира. В преддверии встречи с Путиным в Москве лидер сербов Боснии и Герцеговины сказал, что обсудит с ним "мир в будущем", чтобы Республика Сербская могла приспособиться к новой реальности.