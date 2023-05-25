Путин: все страны СНГ заинтересованы в завершении конфликтов на территории Содружества

Российский лидер после дискуссии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном указал на возможность поговорить "обо всем спокойно, в деловом ключе"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Все страны СНГ заинтересованы в завершении конфликтов на территории Содружества, в том числе между Арменией и Азербайджаном. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал после дискуссии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, разгоревшейся на заседании Высшего евразийского экономического совета в четверг.

"У нас будет возможность сейчас, как мы и договаривались, в трехстороннем формате обо всем спокойно, в деловом ключе поговорить и, я надеюсь, достичь каких-то договренностей, которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом", - сказал Путин. "Хочу вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы, все абсолютно", - подчеркнул российский лидер.