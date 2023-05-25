В Кремле завершилась встреча Путина, Алиева и Пашиняна

Встреча началась после продолжительных двусторонних бесед российского лидера с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремле в четверг завершились, передает корреспондент ТАСС.

Встреча началась, согласно трансляции, примерно в 22:20 после продолжительных двусторонних бесед Путина сначала с Алиевым, затем с Пашиняном.

Ранее сегодня в Кремле состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором разгорелась дискуссия между Алиевым и Пашиняном. Комментируя сказанное лидерами, Путин подчеркнул важность наличия договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана. Позднее он сообщил о планируемой через неделю встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе. Глава российского государства при этом обратил внимание на неизменность позиции Москвы по Лачинскому коридору. Таким образом он ответил на слова Пашиняна о напряженной ситуации в районе Лачинского коридора.