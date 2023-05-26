Пушилин отметил стойкость жителей Донецка

Как напомнил врио главы ДНР, "девять лет назад, 26 мая, в Донецк пришла война"

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин в очередную годовщину начала обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отметил стойкость жителей города, которые на протяжении девяти лет живут в таких условиях.

"Девять лет назад, 26 мая, в Донецк пришла война. Киевский режим начал авиационные обстрелы столицы республики, появились первые жертвы среди мирного населения. С тех пор жителям города многое пришлось пережить, боль потерь, жизнь под постоянной опасностью попасть под обстрел противника. Я горжусь вашей стойкостью и выдержкой, дорогие дончане. Благодаря вам город живет и выдержит все испытания", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

26 мая 2014 года украинские войска атаковали районы аэропорта и железнодорожного вокзала Донецка. Тогда, по разным оценкам, погибли десятки человек, в том числе мирные жители. ВСУ с занятых позиций обстреливали город. Силы ДНР выбили их с территории аэропорта в январе 2015 года. Обстрелы Донецка со стороны ВСУ не прекращаются.