Лавров: РФ признательна Сомали за решение президента лично участвовать в саммите в июле

Глава МИД РФ заявил об этом по итогам переговоров с Абширом Омаром Хурузом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия признательна Сомали за решение президента республики Хасана Шейха Мохамуда лично участвовать в саммите Россия - Африка, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сомали Абширом Омаром Хурузом.

"Мы признательны сомалийским друзьям за решение президента Сомали господина Хасана Шейха Мохамуда принять личное участие в этом мероприятии", - сказал Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что Россия ценит ту взвешенную, сбалансированную позицию, которую Сомали занимает по вопросам, связанным с происходящим вокруг Украины. "Мы делимся нашими оценками ситуации, и мне кажется, подавляющее большинство развивающихся стран понимают первопричины этого кризиса, которые коренятся в стремлении Соединенных Штатов и их союзников безоглядно укреплять свое доминирование не только в Европе, расширяя НАТО, вопреки всем дававшимся заверениям не делать этого, но и в других регионах", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия в свою очередь будет поддерживать законные позиции правительства Сомали при обсуждении положения в этой стране в Совете Безопасности ООН. "Считаем очень важным начать снимать, пускай постепенно, но тем не менее снимать санкции, которые в свое время были объявлены, - добавил министр. - Они сейчас уже мешают усилиям правительства Сомали по стабилизации обстановки".