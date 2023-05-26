Рябков прокомментировал инициативу сенаторов США о выходе из ДСНВ

Она говорит о том, что в Вашингтоне документ превращается в оружие сведения политических счетов, заявил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Инициатива сенаторов США о выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) говорит о том, что в Вашингтоне документ превращается в оружие сведения политических счетов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

"Когда я вижу сообщения о том, что на Капитолийском холме группа парламентариев выступает с инициативой о выходе Соединенных Штатов из ДСНВ, я делаю вывод, что там договор этот все больше превращается в определенное орудие для сведения политических счетов с оппонентами, и реальной заботы о том, как сделать, чтобы сама идеология и практика контроля над вооружениями в том виде, как он сложился в последние десятилетия, не ушла в прошлое, - этот вопрос не актуален", - сказал Рябков.