Рябков обсудил с замглавы МИД Венесуэлы вопросы защиты суверенитета двух стран

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны рассмотрели актуальные вопросы многопрофильного российско-венесуэльского взаимодействия и внешнеполитической координации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и его венесуэльский коллега Франклин Рамирес выразили солидарность и взаимную поддержку в вопросах защиты государственного суверенитета и коренных интересов двух стран. Об этом в пятницу сообщается на сайте МИД РФ.

"26 мая заместитель министра иностранных дел России С. А. Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Ф. Рамиресом. В ходе обстоятельного и заинтересованного обмена мнениями подтверждены положительные оценки отношений стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, выражена солидарность и твердая взаимная поддержка в вопросах защиты государственного суверенитета и коренных интересов двух стран", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что на консультациях были предметно рассмотрены актуальные вопросы многопрофильного российско-венесуэльского взаимодействия и внешнеполитической координации, а также намечены шаги по наращиванию устойчивого к внешнему негативному воздействию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.