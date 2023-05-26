МИД заявил о готовности России "в считанные дни" запустить аммиакопровод Тольятти - Одесса

При этом, как отметили в российском дипведомстве, Украина почти год тормозит процесс, выдвигая все новые условия

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Москва готова в считанные дни запустить аммиакопровод Тольятти - Одесса, но Киев почти год препятствует этому под надуманными предлогами. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи заявлениями главы НПО Brazzaville Foundation Жан-Ива Оливье по проблематике продовольственной безопасности.

"Россия готова без промедления, в считанные дни, запустить аммиакопровод Тольятти - Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя все новыми условиями", - отметила она.

По словам Захаровой, Украина при полной поддержке Запада игнорирует интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке.

"Сегодня российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле буквально "сражаются" за то, чтобы включать в черноморскую инициативу в первую очередь сухогрузы, направляющиеся в Африку, - указала Захарова. - Украинские же представители, напротив, настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, ориентируясь только на получение максимальной выгоды. Голодающие в Африке их не интересуют". "Становится понятно, что Киев при полной поддержке Вашингтона и его сателлитов не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке. Именно в эти столицы надо обращать критические высказывания и призывы о подлинных усилиях для борьбы с голодом на континенте", - ззаявила дипломат.