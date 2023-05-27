27 мая, 10:54,
обновлено 27 мая, 11:18

Пасечник продлил сроки процедуры ликвидации региональных органов власти

Ее необходимо завершить не позднее 23 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник продлил сроки процедуры ликвидации местных исполнительных органов государственной власти. Соответствующий указ опубликован в субботу на портале руководителя региона.

"Завершить процедуру ликвидации не позднее 23 июня 2023 года, за исключением процедуры ликвидации Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики, которую необходимо завершить не позднее 31 августа 2023 года", - отмечается в документе, размещенном в Telegram-канале правительства ЛНР. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид Иванович
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