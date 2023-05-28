28 мая, 08:23
Военная операция на Украине

Лавров назвал слова Милли об Украине шагом вперед к пониманию реальности

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Слова председателя объединенного Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли о невозможности обозримого возвращения Украиной всех территорий в границах 1991 года - первый шаг к пониманию реальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в воскресенье в Telegram-канале.

"Буквально сегодня я слышал выступление председателя объединенного Комитета начальников штабов (КНШ) [Вооруженных сил] США генерала Милли, который, так осторожно, но впервые из уст официального лица было сказано нечто, что не является безапелляционной поддержкой так называемой формулы мира Зеленского, - указал Лавров. - Он сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, - это шаг вперед к пониманию реальности на земле". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир АлександровичМилли, МаркВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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