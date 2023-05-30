30 мая, 01:04

В "Росэнергоатоме" сообщили, что сроки ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС пока неизвестны

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Как отметил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, сейчас российская сторона ожидает ноту от представителей ООН, где будет указана точная дата

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Дата ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС еще не определена, Россия ожидает ноту от Департамента безопасности ООН. Об этом заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

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"Дата не определена. Ждем ноту Департамента безопасности ООН", - сказал он.

Карчаа подчеркнул, что департамент и украинская сторона "продолжают поддерживать искусственное напряжение и пытаются вымотать психологически". "Но нервы у нас крепкие", - добавил он.

Девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию 25 мая. Как сообщил Карчаа ТАСС, ротация была перенесена на 26 мая по инициативе Украины. По его информации, Россия не получала официальную ноту из Департамента безопасности ООН о переносе. Карчаа считает, что Украина устроит провокацию, которая может затормозить этот процесс, "как это уже бывало".

26 мая Карчаа рассказал, что ротация была вновь сорвана из-за украинской стороны. 

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© Информационное агентство ТАСС
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