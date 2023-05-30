Лавров сообщил, что Россия высоко ценит взвешенную позицию Бурунди по событиям на Украине

По словам главы МИД РФ, ситуация на Украине "является лишь одним из проявлений того курса, который Запад проводит на обеспечение своего доминирования на всех континентах, во всех регионах мира"

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Бурунди хорошо понимает причины происходящего на Украине и занимает взвешенную, сбалансированную позицию, которую высоко ценит Россия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с бурундийским коллегой Альбером Шингиро.

"Мы высоко ценим взвешенную, сбалансированную позицию Бурунди, ценим хорошее понимание тех причин, которые лежат в основе происходящего [на Украине], - отметил глава дипведомства РФ. - Причины эти коренятся в использовании Западом киевского режима в создании угроз российской безопасности непосредственно на наших границах и для уничтожения законных прав людей, которые хотят оставаться причастными к русскому языку, к русской культуре".

Лавров обратил внимание на то, что ситуация на Украине "является лишь одним из проявлений того курса, который Запад проводит на обеспечение своего доминирования на всех континентах, во всех регионах мира".

"Поэтому такого рода конфликты не могут рассматриваться в отрыве от общей геополитической ситуации, в отрыве от тех намерений, которые Запад вынашивает в отношении практически любого государства, так или иначе проводящего самостоятельную линию", - подчеркнул глава МИД РФ.