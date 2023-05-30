Посол РФ отметил попытки "майданного" переворота в Белграде

Александр Боцан-Харченко назвал это частью гибридной войны

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Противники политики президента Сербии Александара Вучича пытаюсь осуществить "майдан" в Белграде. Об этом во вторник заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко в ходе брифинга для журналистов в посольстве.

"Это часть гибридной войны. Хочу подчеркнуть, что практически синхронно действовали антибелградские силы, [они] действуют на два фронта - это ситуация в Косове и попытки "майданного" переворота здесь в Белграде", - отметил Боцан-Харченко.

Россия оказывает поддержку Сербии в урегулировании косовского кризиса, сообщил посол РФ. "Мы помогаем Белграду, действуем в полной координации и сотрудничестве. Мы участвовали в подготовке заседания Совета безопасности (экстренно состоявшегося 27 мая - прим. ТАСС) в каких-то отдельных ситуациях. В том, что касается противодействия на западной линии, на втягивании Косова в международные организации. Мы помогаем Белграду, вы можете обратить внимание, что это отмечено в его заявлении (президента Сербии Александара Вучича - прим. ТАСС) по итогам нашей встречи, очень высоко [оценено] в Белграде и лично им", - сказал посол.

По его мнению, Запад "бесится" из-за самостоятельной политики Вучича, прежде всего по причине дружественных отношений с Россией. "Идет наступление [со стороны Запада] на власть в Белграде, на президента Вучича. Причина совершенно очевидна - это его самостоятельная линия, его борьба за сохранение независимости и суверенитета в нынешних условиях, что просто-напросто бесит Вашингтон и Брюссель. Во главе этого стоит прежде всего политика Белграда в отношении России. Дружественная политика, которая не приемлет, несмотря на требования и нажим западников, антироссийских санкций. В этом Белград последователен", - подчеркнул российский дипломат, добавив, что сильное раздражение западников вызывает и позиция Вучича по косовскому вопросу, а именно его заявления о том, что "признания [независимости Косова] не будет".

Дипломат добавил, что ситуация в Косове подошла к критической черте, она "взрывоопасна".

28 мая в столице Сербии произошел антиправительственный митинг. Протестующие собрались у здания Гостелерадио страны. Акция стала четвертой за месяц.