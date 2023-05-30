ЦИК РФ поможет организовать голосование граждан Узбекистана на территории России

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о готовности направить российских представителей для участия в международном наблюдении за выборами президента республики

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Центризбирком РФ окажет всю необходимую поддержку при организации голосования граждан Узбекистана в ходе выборов президента этой страны на территории России. Об этом заявила во вторник глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым.

"Конечно, мы окажем всю необходимую поддержку в организации голосования граждан Узбекистана на территории России. Кроме того, мы готовы направить представителей ЦИК России для участия в международном наблюдении за досрочными выборами президента Узбекистана в случае поступления приглашения по линии двустороннего сотрудничества", - сказала Памфилова, слова которой приводит пресс-служба комиссии.

Асадов поблагодарил ЦИК РФ и региональные избирательные комиссии за содействие в организации на территории России голосования граждан Узбекистана на конституционном референдуме, который состоялся 30 апреля. В 50 российских регионах проходило досрочное голосование, а в основной день голосования участки референдума были открыты в дипломатических представительствах в семи крупных городах. Представители ЦИК РФ, в том числе Памфилова, принимали участие в международном наблюдении за референдумом в Узбекистане.

Председатель ЦИК РФ отметила высокий уровень организации голосования на конституционном референдуме. "Особенно отмечу хорошее оборудование участков для голосования, подготовку членов комиссий и доброжелательную атмосферу. Мне понравилось, что организаторы референдума успешно применяли современные технологии, не забывая про культуру и национальные традиции своего народа", - добавила она.

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. 8 мая Мирзиёев подписал закон о досрочных президентских выборах, которые назначены на 9 июля.