30 мая, 16:32,
обновлено 30 мая, 16:43

Источник сообщил, что Небензя провел встречу с главой МАГАТЭ

Совет Безопасности ООН проведет заседание с участием Рафаэля Гросси

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел во вторник встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил журналистам источник в российском постпредстве при всемирной организации.

"Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал источник.

Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание с участием Гросси. Как ожидается, глава МАГАТЭ представит план по обеспечению безопасности вокруг Запорожской АЭС. 

Теги:
РоссияНебензя, Василий АлексеевичГросси, Рафаэль
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