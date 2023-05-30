Источник сообщил, что Небензя провел встречу с главой МАГАТЭ

Совет Безопасности ООН проведет заседание с участием Рафаэля Гросси

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел во вторник встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил журналистам источник в российском постпредстве при всемирной организации.

"Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал источник.

Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание с участием Гросси. Как ожидается, глава МАГАТЭ представит план по обеспечению безопасности вокруг Запорожской АЭС.