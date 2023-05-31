Косачев: неизбрание Эстонии председателем ОБСЕ не приведет к распаду организации

По словам вице-спикера Совета Федерации, уникальность ОБСЕ состоит в том, что в этой организации "пока еще действует консенсусное голосование"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Неизбрание Эстонии председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создаст практические препятствия для полноценной работы организации, но не приведет к ее распаду. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто высказал опасения в связи с тем, что ОБСЕ может распасться из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии на следующий год.

"ОБСЕ вовсе не распадется, если Эстония не будет избрана председателем. В правилах процедуры ОБСЕ нет юридической зависимости между неисполнением функций председателя и прекращением деятельности этой организации. Очевидно, это создаст практические препятствия для полноценной работы ОБСЕ", - сказал Косачев.

Он отметил, что уникальность ОБСЕ состоит в том, что в этой организации "пока еще действует консенсусное голосование, что очень неудобно для западников, привыкших диктовать международным организациям решения, а не согласовывать их". Сенатор напомнил, что сейчас ведутся консультации на предмет отказа от консенсусного голосования при принятии решений в ЕС и НАТО. "В правилах процедуры ОБСЕ сказано, что консенсусом является отсутствие возражения со стороны того или иного государства-участника против принятия решения по рассматриваемому вопросу", - указал парламентарий.

Он обратил внимание, что такое явление не является беспрецедентным в международной практике. По словам Косачева, с 2019 года США де-юре и де-факто парализовали работу Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ОРС ВТО). "Когда полномочия двух арбитров Апелляционного органа ВТО истекли, назначение новых было заблокировано администрацией [бывшего президента США Дональда] Трампа, и страны-члены до сих пор не могут подавать новые апелляции. Отличие состоит лишь в том, что в данном случае ОРС ВТО просто перестала функционировать, существуя лишь на бумаге", - подчеркнул политик.

"Поэтому если и начнется крах ОБСЕ, то явно не из-за неизбрания Эстонии председателем, но совершенно точно вследствие деструктивной, целенаправленной политики стран коллективного Запада, которые приватизировали секретариаты многих международных организаций, в угоду собственным интересам систематически нарушают правила процедуры и практически утратили способность к дипломатии. Очередная попытка переложить с больной головы на здоровую", - продолжил Косачев.

Проблемы ОБСЕ

В свою очередь первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров также заявил о проблемах в ОБСЕ, но призвал не спешить "хоронить организацию". "Я пока не торопился бы ее хоронить, но на сегодняшний день она действительно под большой угрозой. Я думаю, что всегда можно найти компромиссы. Можно найти представителя страны, который будет вести себя достойно и занимать позицию здорового нейтралитета", - сказал ТАСС сенатор, возглавляющий сенаторскую часть российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Он отметил политизированный антироссийский подход организации. В частности, политик привел в пример ситуацию, когда страны, где проходят сессии ПА ОБСЕ, не выдают визы членам российской делегации. "Это говорит о том, что Европа сама не очень заинтересована в дальнейшем функционировании этой организации. Сейчас ситуация настолько накалена в наших отношениях, да и вообще во всей Европе, что, к сожалению, ОБСЕ давно перестала выполнять свою первоначальную функцию. Она закрывает глаза на конфликты реальные и начинает раздувать конфликты придуманные, и всегда виновата там только Россия", - констатировал Джабаров.

Он считает, что спустя какое-то время члены этой организации поймут, что "надо садиться за стол переговоров и искать пути добрососедства, пути совместного решения вопросов, искать компромиссы". "Если вот так постоянно идти на конфронтацию, конечно, эта организация потеряет всякий смысл", - заключил первый зампред международного комитета СФ.

Государство - участник ОБСЕ выполняет функции действующего председателя в течение одного календарного года. Назначение, как правило, происходит за два года до начала срока полномочий. С 1 января 2023 года действующим председателем является Северная Македония.

ОБСЕ объединяет 57 государств и является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. До 1994 она носила название СБСЕ - Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.