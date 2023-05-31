31 мая, 10:30,
обновлено 31 мая, 11:01

Лидеры РФ и Мозамбика проведут отдельную встречу на саммите Россия - Африка

Как сообщил глава МИД РФ, в Москве ждут представительную делегацию Мозамбика во главе с президентом Филипе Ньюси

МАПУТУ /Мозамбик/, 31 мая. /ТАСС/. Президенты России и Мозамбика Владимир Путин и Филипе Ньюси проведут отдельную встречу в рамках саммита Россия - Африка в июле, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ждем представительную делегацию Мозамбика во главе с президентом Филипе Ньюси. Помимо мероприятий форума, состоится отдельная двусторонняя встреча между лидерами России и Мозамбика", - сказал министр в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичМозамбикРоссияНьюси, Филипе
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