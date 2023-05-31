Депутаты лишили экс-главу Кирова Быкова почетного знака "За заслуги перед городом Кировом"

Бывший чиновник отбывает наказание за взятку

КИРОВ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Кировской городской думы в среду в ходе очередного заседания лишили бывшего главу Кирова Владимира Быкова почетного знака "За заслуги перед городом Кировом" в связи с вынесением ему приговора о мошенничестве с землей в парке Победы и получении взятки.

"28 - "за", двое воздержались. Вопрос принимается", - подвела итоги голосования глава Кирова Елена Ковалева.

Ранее Первомайский районный суд установил, что бывший глава Кирова в группе лиц по предварительному сговору совместно с учредителем ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" совершил мошенничество при приобретении обществом права на муниципальный земельный участок, который впоследствии был реализован по рыночной цене, более чем в 400 раз превышающей размер оплаты, фактически произведенной ООО "КЗОРС" в бюджет города. Тем самым муниципальному образованию был причинен материальный ущерб на сумму не менее 165 млн рублей. По обвинению в пособничестве в хищении денежных средств АО "АТП" в сумме более 22 млн рублей Быкова оправдали.

В мае суд апелляционной инстанции пересмотрел уголовное дело в отношении Быкова и приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в размере 1,5 млн рублей и мошенничество с земельным участком в парке Победы. Быкова также приговорили к штрафу в размере 3 млн рублей.

Быков в 2007 году был избран главой Кирова, с 2016 по 2019 год занимал должность председателя заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года он досрочно сложил полномочия председателя и депутата. 29 ноября 2019 года Быков был задержан.