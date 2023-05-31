Медведев отметил, что ЕР в силах привести уровень жизни в новых регионах к общероссийскому

Он подчеркнул, что достичь этой цели можно "только в тесном сотрудничестве партии с федеральными и региональными органами государственной власти"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Единой России" по силам привести стандарты жизни в новых субъектах страны к среднероссийскому уровню, в этом направлении нужно работать. Об этом в среду заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии.

"Наша задача - привести стандарты жизни в новых субъектах страны к среднероссийскому уровню. Это не очень просто сделать, потому что мы с вами понимаем реальную ситуацию, понимаем, что военные действия продолжаются, но с другой стороны, это нам по силам и в этом направлении нужно работать - работать не покладая рук. Достичь этой цели можно только в тесном сотрудничестве партии с федеральными и региональными органами государственной власти", - сказал председатель партии.

Он выразил надежду, что необходимые для этого решения будут приняты. "Это процесс такой, который требует донастройки, но он идет", - добавил Медведев.