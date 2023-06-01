Глава Федеральной службы судебных приставов России встретился с вице-президентом Кубы

В переговорах также принимал участие председатель Народного Верховного Суда республики Рубен Ремихио Ферро

ГАВАНА, 1 июня. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов прибыл на Кубу и встретился с вице-президентом республики Сальвадором Вальдесом Месой. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Кубы.

"Вице-президент Кубы заявил директору Федеральной службы судебных приставов России, что его визит проходит в контексте отличного уровня отношений между евразийской страной и островом и подчеркнул стратегическое значение этого визита", - говорится в сообщении. Во встрече также принимал участие председатель Народного Верховного Суда Кубы Рубен Ремихио Ферро.

В мае Гавану посетили помощник президента России Максим Орешкин в сопровождении делегации российских предпринимателей и чиновников, а также заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ходе поездок они встретились с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом. В апреле с официальными визитами республику посетили министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Депутаты Госдумы и Национальной ассамблеи народной власти Кубы наметили несколько направлений сотрудничества, которое теперь будет развиваться не только на законодательном уровне, но и силами конкретных министерств. В число приоритетов вошли безопасность и энергетика.