1 июня, 11:32,
обновлено 1 июня, 11:41

Песков назвал доверительными отношения России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия смогли выстроить конструктивные отношения, основанные на взаимопонимании, уважении и доверии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о взаимодействии между Москвой и Эр-Риядом в контексте предстоящей встречи в формате ОПЕК+ в Вене 4 июня.

"Конструктивные, основанные на взаимном понимании, взаимном уважении, взаимном доверии, и очень рабочие", - охарактеризовал Песков отношения между РФ и Саудовской Аравией. 

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