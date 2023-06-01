Песков назвал доверительными отношения России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия смогли выстроить конструктивные отношения, основанные на взаимопонимании, уважении и доверии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о взаимодействии между Москвой и Эр-Риядом в контексте предстоящей встречи в формате ОПЕК+ в Вене 4 июня.

"Конструктивные, основанные на взаимном понимании, взаимном уважении, взаимном доверии, и очень рабочие", - охарактеризовал Песков отношения между РФ и Саудовской Аравией.