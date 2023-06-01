Москва и Минск обсудили реализацию меморандума по биологической безопасности

Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, стороны обменялись оценками по поводу угроз биологической безопасности на пространстве СНГ, уделив особое внимание военно-биологической деятельности США на территории Украины

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Представители России и Белоруссии обсудили в среду в Минске на консультациях в межведомственном формате реализацию меморандума о взаимопонимании по обеспечению биологической безопасности, а также конкретные направления сотрудничества двух стран. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"Обсуждена реализация двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества", - рассказали в российском министерстве. - Рассмотрены вопросы оптимизации и повышения эффективности осуществления целей и положений этого документа путем формирования соответствующего консультативного механизма".

В ведомстве также указали на то, что стороны обменялись оценками по поводу угроз биологической безопасности на пространстве СНГ. "Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США на территории Украины", - добавили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что встреча подтвердила единство Москвы и Минска в отношении проблематики биологической безопасности. "Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, ОДКБ и СНГ", - заключили в МИД России.