2 июня, 13:31,
обновлено 2 июня, 13:51

Лавров и глава МИД Ирана обсудили перспективы возобновления СВПД

© ТАСС/ Ruptly

В МИД РФ сообщили, что стороны условились продолжать контакт по всем интересующим вопросам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в МИД РФ в пятницу.

Министры условились продолжать тесный контакт по всем интересующим вопросам. "В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. При этом было выражено взаимное удовлетворение достигнутым уровнем внешнеполитической координации Москвы и Тегерана", - отметили в МИД РФ.

"При рассмотрении двусторонней повестки дня акцент был сделан на наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Министры условились о продолжении тесных контактов по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес", - сообщили в министерстве.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерное соглашение, однако весной 2022 года переговоры по восстановлению СВПД фактически прекратились из-за ухудшения отношений между США и Ираном. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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