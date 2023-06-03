В Российском историческом обществе отметили общую позицию РФ и Белоруссии к прошлому

Академик Александр Чубарьян высказал мнение, что историки двух стран могли бы общими усилиями подготовить дополнительные учебные пособия по истории для российских и белорусских школ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские и белорусские историки придерживаются общей позиции по отношению к прошлому обеих стран в составе Российской империи и СССР. Об этом говорил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества академик Александр Чубарьян в субботу на Первом российско-белорусском форуме историков.

"Один момент, особенно важный для стран СНГ - у нас [с белорусами] общая позиция по отношению к нашему прошлому. Я не буду скрывать, что у нас со странами СНГ есть разные точки зрения в оценках того периода, когда они находились в составе Российской империи, потом - Советского Союза. Белорусские коллеги занимают с самого начала и по сей день принципиальную позицию о нашей общей истории. Они видят трудности, те сложности, которые были. Но они отдают себе отчет в том значении, которое имели эти периоды Российской империи и Советского Союза для развития их жизни, в том числе белорусского народа. Это заложило даже некий общий наш принципиальный подход к оценке общей истории", - рассказал Чубарьян.

Чубарьян высказал мнение, что историки двух стран могли бы общими усилиями подготовить дополнительные учебные пособия по истории для российских и белорусских школ - напомнив, что у российских историков есть положительный опыт в подготовке дополнительных школьных пособий совместно с коллегами из таких стран, как Германия, Австрия и Польша.

Кроме того, он отметил, что историки способны показать положительный пример руководящим органам СНГ, демонстрируя такие качества, как равноправие и уважение позиций друг друга, открытость для мирового сообщества и готовность к инновациям и использованию мирового опыта.