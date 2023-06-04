Володин призвал СК и Генпрокуратуру расследовать убийства солдат Красной армии в Польше

Как отметил спикер Госдумы, подобные преступления не имеют срока давности

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру расследовать убийства солдат и офицеров Красной армии в Польше в 1919-1921 годах.

"Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров", - написал Володин в воскресенье в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Польша должна понести ответственность за истязания убийства и военнопленных Красной армии. Спикер указал на то, что нынешнее польское руководство исповедует "идеологию диктатора Юзефа Пилсудского", отметив, что основой его политики была ненависть к России.

Володин напомнил о преступлениях против человечества, которые совершались под руководством Пилсудского. Как подчеркнул российский политик, в 1919-1921 годы были расстреляны и замучены более 30 тысяч солдат и офицеров, добавив, что "польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские".

Он также указал на отказ Варшавы расследовать эти преступления и отрицание факта истребления пленных солдат Красной армии а также существование в стране лагерей смерти. "Руководство Польши не способно признавать свои ошибки. Подобные кровавые преступления не имеют срока давности. Мы должны сделать все, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты", - резюмировал спикер Госдумы.