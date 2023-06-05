В МИД РФ обсудили переформатирование работы загранучреждений в Северной Европе

В совещании в том числе принял участие первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Руководители российских посольств в странах Северной Европы и Великобритании обсудили с первым замминистра иностранных дел РФ Владимиром Титовым переформатирование работы российских загранучреждений. Об этом сообщили в МИД РФ.

"5 июня в Санкт-Петербурге под руководством первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Владимира Титова состоялось региональное совещание руководителей посольств России в Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. <...> С учетом новых задач обсуждено переформатирование работы российских загранучреждений и их деятельности по продвижению интересов России", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что все результаты контактов и многостороннего диалога по направлению этих стран перечеркнуты их "враждебной антироссийской линией".

"Вступление в НАТО Финляндии и предстоящее присоединение Швеции кардинально меняют военно-политическую ситуацию в регионе Балтийского моря и на севере Европы в целом, проецируя напряженность и конфликтный потенциал на эту часть европейского континента", - сообщили в ведомстве. "Отмечено, что антироссийские шаги недружественных стран, взявших курс на открытую конфронтацию с нами, неизбежно будут вызывать наши ответные меры", - заявили в министерстве. Между тем, как отметили в МИД РФ, дискриминация Москвы в региональных форматах Северной Европы и Арктики ведет к развалу этих организаций.

"В ходе встречи участников совещания с руководством правительства Санкт-Петербурга отмечена активная роль Северной столицы в развитии взаимовыгодного сотрудничества на новых направлениях международной и внешнеэкономической деятельности, значимость сохранения потенциала петербургского кластера на Балтике", - заключили в МИД РФ.