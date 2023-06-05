Лавров: у России накопилась решимость больше не идти на поводу правил, навязываемых США

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон "пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль"

ДУШАНБЕ, 5 июня. /ТАСС/. Россия накопила решимость больше не идти на поводу правил, которые навязывает Вашингтон. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита на 201-ю российскую военную базу. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"Российская Федерация только собиралась сначала с "мыслью", потом с силами. После провела свои реформы. Но сейчас это все уже позади. Последние пару десятков лет уже возвращаемся и в Африку, и в Латинскую Америку. Накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у "правил", навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль", - сказал он.

Он добавил, что Россия не претерпела международной изоляции, "о которой твердит Запад", подчеркнув возобновляющееся развитие отношений с разными странами.

"Делегация, которую я возглавлял, за последние два года посетила около 30 стран, которые очень перспективны. В них еще Советский Союз сделал инвестиции в виде поддержки антиколониальной борьбы, в создании основ государственных институтов и экономики. Впоследствии эти страны оказались в "подвешенном состоянии", когда исчез СССР. Не будем сейчас об этих причинах вспоминать - это тяжелейшая эпоха нашей жизни", - заключил министр.