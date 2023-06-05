Лавров заявил, что действия Запада лишь сплотили российский народ

Министр иностранных дел РФ отметил, что народ России в силу "исторических кодов, корней, памяти о предках" оказался на передовой в результате развязанного Западом противостояния

ДУШАНБЕ, 5 июня. /ТАСС/. Российский народ только сплотился в результате действий Запада, попустительское отношение к происходящему вокруг, в том числе на Украине, осталось лишь у маргиналов. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане. Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

Он отметил, что народ России в силу его "исторических кодов, корней, памяти о предках" оказался на самой передовой в результате развязанного Западом противостояния. "То, что они сделали, это сплотило нас еще больше. Если и были настроения в обществе, когда кто-то расслабленно воспринимал те или иные тенденции вокруг нас, прежде всего на Украине, то сейчас эти настроения совсем исчезли или же остались только у маргиналов. Не было бы счастья, да несчастье помогло", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Запад не оставил России другого выбора, кроме как защищать свою безопасность и людей, являющихся частью русской "истории и культуры, чьи предки столетиями жили на землях, где стали запрещать говорить на русском языке и требовать выкрикивать нацистские лозунги".