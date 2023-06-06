6 июня, 06:24,
обновлено 6 июня, 06:29

Лавров пригласил главу МИД Таджикистана посетить Россию с ответным визитом

В рамках визита главы МИД могут подписать важные соглашения

ДУШАНБЕ, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил своего таджикистанского коллегу Сироджиддина Мухриддина посетить РФ с ответным визитом, в рамках которого могут быть подписаны важные соглашения.

"Я пригласил, конечно, своего коллегу [посетить Россию] с ответным визитом, - сообщил глава дипведомства РФ во вторник по итогам переговоров. - У нас на подписи, уже на выходе, несколько важных соглашений. Надеюсь, мы их сможем подписать".

В сентябре прошлого года глава МИД Таджикистана посетил российскую столицу с официальным визитом, в ходе которого состоялось подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 гг. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичТаджикистанРоссия
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