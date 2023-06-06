Посольство РФ в Берне отвергло обвинения в местных СМИ в агрессивной езде дипломатов

По словам пресс-секретаря дипмиссии Владимира Хохлова, дипломаты не получали предупреждений или замечаний от полиции города

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Посольство России в Швейцарии не получало жалоб от местных жителей в связи с якобы агрессивной ездой сотрудников дипмиссии, о которых сообщали швейцарские СМИ, более того, дипломаты не получали предупреждений или замечаний от полиции Берна. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь посольства Владимир Хохлов в эфире Первого канала.

"За последние месяцы российское посольство в Швейцарии не получало каких-либо обращений или жалоб от жителей района, где находится наше диппредставительство в Берне, тем более на якобы нарушение скоростного режима. <...> Сотрудники посольства ни разу не получали предупреждений или замечаний от постоянно патрулирующих наш дипломатический квартал сотрудников бернской полиции", - сказал он, отметив, что подобные публикации в СМИ "просто не соответствуют действительности".

Хохлов подчеркнул, что российские дипломаты строго соблюдают установленный скоростной режим в 30 км/ч, поэтому "ни один из сотрудников посольства ни разу не был оштрафован за превышение скорости".

По его словам, сотрудники посольства РФ паркуют свои автомобили исключительно таким образом, чтобы не мешать местным жителям.

Пресс-секретарь также добавил, что дипмиссия РФ соседствуют не с жилыми домами, а с другими посольствами: Алжира, Лихтенштейна и ФРГ.