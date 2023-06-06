Посол РФ: не стоит ждать итогов расследования применения оружия Бельгии украинской ДРГ

Оно вряд ли приведет к серьезным последствиям, считает Александр Токовинин

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Расследование властей Бельгии об использовании произведенного в их стране оружия украинскими диверсантами в Белгородской области вряд ли приведет к серьезным последствиям. Об этом во вторник заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала "Россия-24".

"Вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных последствий этого расследования", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько власти страны заинтересованы в реальном расследовании использования бельгийского оружия на территории России.

"По сути, и так уже все ясно. Фотографии обошли весь мир, на которых диверсанты в Белгородской области, проникшие с украинской территории, держат в руках винтовки, произведенные в Валлонии, оружейном концерне FN Herstal", - напомнил он.

В воскресенье газета Le Soir со ссылкой на источники сообщила, что власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Киеву с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.

В понедельник премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в интервью радиостанции "Радио-1", отвечая на вопросы о наличии бельгийского оружия у украинских боевиков, атаковавших Белгородскую область, также заявил, что оружие, предоставленное Бельгией Украине, может использоваться Вооруженными силами Украины только для обороны и подчеркнул, что Брюссель "воспринял всерьез" сообщения о его применении в Белгородской области.