6 июня, 18:04

В МИД РФ назвали "пропагандистским перформансом" демонстрацию в Амстердаме танка Т-72

Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду на то, что "негативное отношение голландской общественности заставит власти задуматься о границах дозволенного в деле дальнейшего раскручивания маховика русофобии в условиях, когда даже граждане страны выражают этому открытую неприязнь"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Установка в Амстердаме якобы подбитого Украиной российского танка Т-72 является "пропагандистским перформансом" со стороны властей Нидерландов. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов", - отметила Захарова. По словам дипломата, целью этой акции было привлечение внимание широкой общественности с целью "языком символов продемонстрировать поддержку украинским подопечным".

"Однако план не сработал. Реакция немалой части простых голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной той, на которую рассчитывали авторы этой русофобской затеи", - говорится в комментарии Захаровой.

"Можно лишь сожалеть, что муниципалитет Амстердама оказался соучастником столь неприглядного действа, - заявила она. - Надеемся, что негативное отношение голландской общественности заставит власти задуматься о границах дозволенного в деле дальнейшего раскручивания маховика русофобии в условиях, когда даже граждане страны выражают этому открытую неприязнь".

Ранее сообщалось, что 25 мая на Лейденской площади в Амстердаме прошла акция протеста в связи с установкой ранее выставлявшегося в Берлине танка Т-72, который якобы был поврежден в ходе боевых действий на Украине. Участники мероприятия попытались возложить к машине цветы в память о погибших в украинском конфликте людей, а также призвали европейские страны прекратить поставлять оружие Украине. 

Теги:
НидерландыРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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