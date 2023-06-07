Захарова отметила, что РФ не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва не видит необходимости в проведении повторных референдумов в новых регионах России, принятое их жителями решение окончательно. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы абсолютно не видим необходимости в повторных референдумах в наших новых регионах об их присоединении к России. Принятое населением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года решение является окончательным, пересмотру не подлежит", - отметила дипломат, рассуждая об аспектах инициатив различных государств по урегулированию украинского конфликта.