7 июня, 13:09,
обновлено 7 июня, 13:21

Захарова отметила, что РФ не видит необходимости в повторных референдумах в новых регионах

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Москва не видит необходимости в проведении повторных референдумов в новых регионах России, принятое их жителями решение окончательно. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы абсолютно не видим необходимости в повторных референдумах в наших новых регионах об их присоединении к России. Принятое населением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года решение является окончательным, пересмотру не подлежит", - отметила дипломат, рассуждая об аспектах инициатив различных государств по урегулированию украинского конфликта. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация