Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии обсудят урегулирование ситуации в республике

Предположительно, они затронут тему помощи Сирии после землетрясения, а также нормализации отношений между арабской республикой и Турцией

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведет встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Стороны намерены обсудить весь комплекс вопросов сирийского урегулирования.

Последняя встреча Лаврова и Педерсена прошла 27 февраля. Тогда они обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи Сирии, в том числе для преодоления последствий землетрясения, произошедшего в начале февраля. На встрече также была отмечена необходимость отмены всех незаконных односторонних санкций против Сирии, препятствующих гуманитарной деятельности и оказывающих негативное влияние на жизнь простых граждан.

Нынешние переговоры пройдут по итогам четырехсторонней встречи России, Ирана, Сирии и Турции на уровне глав МИД по сирийскому мирному урегулированию, которая состоялась 10 мая в Москве. Тогда министры договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. В этой связи стоит ожидать, что Лавров и Педерсен обсудят тему нормализации отношений между Сирией и Турцией.

Накануне встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на ней также будут обсуждаться задачи продвижения политического процесса в Сирии при поддержке ООН и обеспечения комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам в соответствии с резолюциями 2254, 2672 Совета Безопасности ООН.

Лавров и Педерсен, вероятно, продолжат обсуждение помощи арабской республике после землетрясения. Глава МИД РФ ранее указывал, что нелегитимные односторонние санкции, применяемые США и их западными союзниками, блокируют оказание международной гуманитарной помощи Сирии, в том числе по линии ООН.

Содействие безопасному возвращению сирийских беженцев на родину является одним из ключевых принципов для Москвы, Дамаска, Анкары и Тегерана, заявлял ранее Лавров. Стоит ожидать, что на переговорах с Педерсеном российский министр затронет эту тему, работу в астанинском формате по Сирии, а также перспективы переговоров сирийской оппозиции с Дамаском с учетом возвращения Сирии в Лигу арабских государств.