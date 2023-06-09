Посол РФ в Турции: США окончательно подорвали доверие к доллару незаконными санкциями

По словам Алексея Ерхова, "перед странами, желающими проводить внутреннюю и внешнюю политику независимо от диктата Запада, стоит важная задача - укрепить свой финансово-экономический суверенитет"

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты окончательно подорвали доверие к доллару на международной арене после введения незаконных санкций. Об этом заявил в пятницу в интервью турецкому изданию Ekonomim посол России в Турции Алексей Ерхов.

"На практике США окончательно подорвали доверие к доллару, вводя незаконные санкции, замораживая суверенные активы государств. Они оказывают давление на своих партнеров, открыто угрожают им, заставляют участвовать в антироссийских ограничениях, что явно вредит интересам компаний, а бизнес-сообщество терпит убытки. Поэтому перед странами, желающими проводить внутреннюю и внешнюю политику независимо от диктата Запада, стоит важная задача - укрепить свой финансово-экономический суверенитет. Одним из способов обеспечить надежность и стабильность двусторонней торговли от провокационных действий враждебных нам стран является увеличение доли платежей в национальных валютах", - подчеркнул он.

При этом он признал, что "некоторые добиваются успеха в этой области, другие - не очень". "На данный момент я не думаю, что механизмы расчетов в национальных валютах с Турцией работают на достаточном уровне. Считаю, что обе стороны должны серьезно поработать над этим вопросом", - отметил дипломат.