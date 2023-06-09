9 июня, 09:45

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча вступил в должность

На этом посту он сменил Ричарда Дьюэлла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Амир Котеча вступил в должность генерального консула Великобритании в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщается в соцсетях британского генконсульства в городе.

"Мы рады объявить о вступлении Амира Котечи в должность генерального консула. Господин Котеча будет возглавлять генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге, представляющее дипломатическую миссию Великобритании на Урале", - говорится в сообщении.

В марте должность генконсула Великобритании в Екатеринбурге покинул Ричард Дьюэлл, возглавлявший дипмиссию в течение четырех лет. Он перешел на другую дипломатическую должность.

Амир Котечи начал работать в Министерстве иностранных дел и международного развития Великобритании в 2015 году. Работал в разных должностях в Лондоне и за рубежом, в том числе в Гонконге и Нью-Йорке.

Генконсульство Британии в Екатеринбурге работает с 19 сентября 1997 года. 

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