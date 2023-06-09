Госдума может 13 июня сменить главу комитета по охране здоровья

Проект постановления о соответствующем назначении депутата Бадмы Башанкаева внесли в ГД

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проект постановления о назначении депутата Бадмы Башанкаева председателем думского комитета по охране здоровья внесен в Госдуму, этим же постановлением предлагается освободить от должности председателя комитета Дмитрия Хубезова. Соответствующий документ размещен в думской базе.

Документ предусматривает освобождение Хубезова от должности председателя комитета Государственной думы по охране здоровья. Вместо него на должность предлагается рассмотреть кандидатуру Башанкаева. Соответствующий документ может быть рассмотрен на пленарном заседании 13 июня.

31 мая Хубезов попросил освободить его от должности председателя комитета в связи с возвращением в зону СВО. О своем решении он сообщил на заседании генсовета партии "Единая Россия". На освободившуюся должность Хубезов рекомендовал своего заместителя Башанкаева.