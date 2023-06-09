Посол РФ: Россия и Вьетнам намерены расширять всеобъемлющее стратегическое партнерство

По словам Геннадия Бездетко, в новых реалиях на международной арене восточный вектор российской внешней политики становится одним из определяющих

ХАНОЙ, 9 июня. /ТАСС/. Россия и Вьетнам намерены расширять сотрудничество в духе всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Об этом заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, выступая в пятницу в Ханое на приеме по случаю Дня России.

По словам посла, в новых реалиях на международной арене восточный вектор российской внешней политики становится одним из определяющих. В том числе становится все более значимым многоплановое сотрудничество с ведущими странами и межгосударственными объединениями, в первую очередь с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Одним из ключевых партнеров России в масштабах ассоциации является Вьетнам, с которым сейчас успешно восстанавливаются двусторонние связи, отметил Бездетко.

"Особое внимание намерены уделять укреплению отношений традиционной дружбы и сотрудничества с СРВ в духе всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.

Две страны, как отметил посол, последовательно совершенствуют механизмы взаимодействия в рамках реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. "Мы принимаем меры к наращиванию объемов кооперации в торгово-экономической сфере, налаживанию надежных и устойчивых транспортно-логистических цепочек, поиску новых точек роста как на традиционных, так и перспективных направлениях сотрудничества, отвечающих интересам каждой из сторон", - сообщил дипломат.

Присутствовавший на приеме министр транспорта Вьетнама Нгуен Ван Тханг подчеркнул, что республика подтверждает "настрой на дальнейшее расширение и углубление дружеских связей, повышение эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в многостороннем формате, на благо народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и развития в регионе и в мире в целом". Министр заверил, что вьетнамский народ помнит и всегда будет признателен Советскому Союзу и современной России за неоценимую помощь в период борьбы за национальное освобождение, обеспечение защиты страны и государственного строительства на современном этапе.