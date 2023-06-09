9 июня, 17:05,
обновлено 9 июня, 17:25

В МИД РФ сообщили подробности разговора Лаврова и Фидана

Министры подтвердили готовность продолжать конструктивное взаимодействие

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и новый глава турецкого МИД Хакан Фидан в пятницу по телефону подтвердили готовность продолжать конструктивное взаимодействие и обсудили двустороннее сотрудничество и международную проблематику.

"Обоюдно подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - отметили в дипведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам российско-турецкого сотрудничества, включая деятельность межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с акцентом на крупных проектах в сфере энергетики. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов. Затронута актуальная международная и региональная проблематика", - указали в МИД РФ.

При этом глава российского дипведомства поздравил Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссия
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