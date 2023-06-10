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Единый день голосования

В приморском крайкоме КПРФ заявили, что не намерены выдвигать кандидата в губернаторы

На протяжении последнего времени коммунисты проводили пикеты у здания правительства Приморья, требуя вернуть своих представителей с правом решающего голоса в участковые избирательные комиссии Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Приморский краевой комитет партии КПРФ на пленуме в субботу принял решение не выдвигать кандидата от партии на выборах губернатора края в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил секретарь крайкома партии Анатолий Долгачев.

"Пленум крайкома рекомендовал конференции, которая состоится 24 июня, не выдвигать кандидата, потому что нас лишили контроля на этих выборах. В четырех районах из пяти [Владивостока] оставили, путем отбора, только 15% наших представителей в участковых избирательных комиссиях. Некоторые участники пленума сравнили это со спортом: нам связали руки, ноги и "давай, участвуй". Мы не можем в такой ситуации проконтролировать результаты, поэтому решено отказаться от участия", - рассказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщали о пикетах, которые на протяжении последнего времени проводили представители партии у здания правительства Приморья. Коммунисты требовали вернуть своих представителей с правом решающего голоса в участковые избирательные комиссии Владивостока.

В 2023 году в Приморском крае должны пройти выборы губернатора региона. Дата выборов еще не назначена, но ожидается, что в ближайшее время ее объявят. Сейчас губернатором Приморья является секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Кожемяко. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКПРФПриморский край
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