Песков: Запад обвинениями в адрес РФ камуфлирует свое нежелание слышать ее озабоченности

По словам представителя Кремля, эти обвинения - "прямое свидетельство тому, что они вовсе не собираются учитывать позицию России"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Обвинения со стороны Запада в адрес России в агрессивности являются попыткой скрыть нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия говорила об этих озабоченностях "по нарастающей не одно десятилетие".

"Это (обвинения со стороны Запада - прим. ТАСС) - прямое свидетельство тому, что они вовсе не собираются учитывать [позицию РФ]. Поэтому нам всего нужно добиваться самим", - заключил пресс-секретарь президента.