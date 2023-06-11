11 июня, 11:20,
обновлено 11 июня, 11:34

Песков назвал линию на сдерживание России константой политики США и Британии

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Вашингтон и Лондон предпринимают подобные попытки не одно десятилетие

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. США и Великобритания не одно десятилетие предпринимают попытки сдерживать РФ, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", комментируя заявления о том, что Великобритания и США намерены противодействовать РФ на рынке атомной энергии.

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"Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании. Это продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Ранее Песков говорил о том, что становление конкурентных преимуществ отечественной атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции, и Россия доказала свои лидирующие позиции. Атомная отрасль РФ готова и дальше доказывать свои преимущества заинтересованным сторонам, подчеркивал пресс-секретарь. При этом, отмечал он, недобросовестная конкуренция вызывает у России обеспокоенность.

Как говорится в "Атлантической декларации", распространенной в четверг канцелярией премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Великобритания и США объявили о заключении нового экономического партнерства, одной из целей которого будет выдавливание России с мирового рынка атомной энергии. 

Теги:
СШАВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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