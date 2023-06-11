Глава Хакасии подал документы для участия в выборах

По словам Валентина Коновалова, за пять лет возглавляемое им правительство региона почти в 2,5 раза увеличило доходы бюджета республики

ТАСС, 11 июня. Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов подал документы в избирком для участия в региональных выборах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Подал документы на участие в выборах главы Хакасии. Я выдвинут на выборы от КПРФ. Мы идем в единой команде с народно-патриотическими силами. В нашей команде представители разных общественных и политических объединений", - написал Коновалов.

Он заявил, что за пять лет возглавляемое им правительство региона почти в 2,5 раза увеличило доходы бюджета республики, почти полностью ликвидировало коммерческую часть госдолга, в разы увеличило финансовую поддержку социальной сферы, сельского, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, туризма, малых и средних предприятий и предпринимателей.

7 июня сессия Верховного совета республики назначила выборы в единый день голосования - 10 сентября. Как позднее сообщил республиканский избирком, выборы пройдут в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Также в единый день голосования изберут новый состав Верховного совета региона и горсовет Абакана.

35-летнего Коновалова избрали главой региона в 2018 году.