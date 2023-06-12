12 июня, 12:57
День России

Посол России заявил, что взаимодействие с Китаем укрепляет многополярное мироустройство

По словам Игоря Моргулова, вне зависимости от изменчивой международной конъюнктуры всестороннее развитие отношений с КНР "остается константой российской внешней политики"

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Координация Москвы и Пекина на глобальной арене делает многополярное мироустройство более прочным. Об этом в понедельник заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов на государственном приеме в дипмиссии РФ в Пекине по случаю Дня России.

"Не могу не сказать о нашем взаимодействии на мировой арене. Оно, безусловно, способствует упрочению основополагающих начал многополярного мироустройства, - заявил Моргулов. - Москва и Пекин исходят из безальтернативности следования в межгосударственных отношениях принципам неделимости безопасности и опоры на общепризнанные нормы международного права, а не на порядок, основанный на не понятно, кем установленных правилах".

Он отметил, что вне зависимости от изменчивой международной конъюнктуры всестороннее развитие отношений с Китаем "остается константой российской внешней политики". Моргулов указал, что связи Москвы и Пекина превзошли рамки узких союзнических форматов прошлого. "В них нет запретных зон и ограничителей, но при этом они не направлены против третьих стран, не носят конфронтационного характера и, по сути, представляют собой образец того, как ответственные мировые державы должны выстраивать взаимоотношения в ХХI веке", - сказал он.

Российский посол выразил признательность Китаю "за взвешенную позицию в связи с событиями на Украине". "Ценим усилия Пекина по урегулированию кризиса и скорейшему установлению мира", - сказал глава дипмиссии РФ.

По его словам, наблюдаемые в мире масштабные перемены только способствуют дальнейшему уплотнению стратегического партнерства России и Китая. "Действительно, настоящее золото не боится закалки огнем", - произнес Моргулов китайскую пословицу на языке оригинала.

12 июня в посольстве РФ в Пекине состоялся государственный прием по случаю Дня России. В нем приняли участие сотни гостей. Среди них были представители руководства государственных и партийных органов Китая, послы и посланники дружественных стран, представители бизнеса, культуры, СМИ, общественные деятели и российские соотечественники, проживающие в КНР. 

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